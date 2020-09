Victoria sigue convertido en muladar

En el 50 por ciento de la Ciudad reconocen que no han podido recolectar la basura y justifican que no tienen el personal suficiente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz

Ciudad Victoria, Tam.- En Victoria el Ayuntamiento mantiene paralizado el servicio de recolección de basura en la mitad de las colonias; es decir, la ciudad se ha convertido prácticamente en un muladar, según dio a conocer el regidor del ayuntamiento de Victoria.

Explicó que la falta de recolección de basura se debe a que no cuentan con el personal suficiente debido a que una gran parte de ellos están dentro de la población de alto riesgo para contraer Covid-19, por lo que no están trabajando.

A ese respecto, el edil explicó que él junto con su compañeros Gerardo Valdés, propusieron al Ayuntamiento que esa anomalía fuera resuelta con la contratación temporal, sobre todo porque el mantener la basura en las calles no solo afecta a la imagen de la ciudad, sino que es un foco de riesgo e infección, que hay que atender, máxime que la alerta por covid-19 continúa.

“En el 50 por ciento de la ciudad reconocen que no han podido recolectar la basura y justifican que no tienen el personal suficiente porque tienen una condición de riesgo ante pandemia… lo que propusimos en ese momento y no solo yo, sino Gerardo Valdés y un servidor, fue que contrataran de manera temporal a otros trabajadores para que no se quedaran las calles así”, sentenció.

Como se recordará, en mayo pasado en pleno pico de la emergencia sanitaria el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti ordenó el establecimiento de nuevas rutas de recolección de basura, que contemplaron según dijeron, la ampliación de cobertura para cada unidad; es decir, en lugar de una, ahora un solo camión tendrá que recoger los desechos de cuatro rutas.

Sin embargo, el nuevo modelo nunca pudo operar adecuadamente y desde entonces el servicio de recolección de basura sigue empeorando, pues las calles están convertidas en grandes basureros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: