‘Beta’ se convertiría en huracán el domingo

La tormenta tropical ‘Beta’ sigue ganado fuerza en el Golfo de México por lo que autoridades emitieron una alerta huracán para la costa de Texas

‘Beta’ estaba a 495 kilómetros (305 millas) al este de la desembocadura del Río Bravo y tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph), señaló el Centro Nacional de Huracanes.

Los meteorólogos esperan que la tormenta se convierta en un huracán el domingo.

La alerta por huracán abarca desde Port Aransas a High Island, ambos en Texas.

También hay un aviso por marejada ciclónica entre Port Mansfield, Texas y High Island.

TROPICAL STORM BETA 5 PM EDT

Winds 60 mph Moving — at 0 mph, pressure 994 mb S Forecast maps and Radar at https://t.co/CzaAX0PkEC #wx #news #weather #storm #Hurricane #tropical #wind #warnings #watches #flood #Beta #gulf #txwx #lawx #alwx #mswx pic.twitter.com/hShdYGqnZr

— Rob Delp Weather (@livewxradar) September 19, 2020