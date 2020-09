Balance es bueno

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rubén Jasso.-

Evaluando el desempeño del equipo como aceptable una vez que han transcurrido cinco jornadas del Torneo Guard1anes 2020, el mediocampista Wilber Rentería aseguró que Correcaminos viene de menos a más y trabajan todos los días en busca de escalar posiciones en la tabla.

“El balance hasta el momento ha sido aceptable, creo que el equipo ha venido de menos a más y nosotros estamos conscientes del momento que está viviendo el equipo y estamos haciendo las cosas de la mejor manera día con día para poder sacar los resultados”, expresó en rueda de prensa virtual luego de terminar el entrenamiento del sábado en la cancha del estadio Marte R. Gómez.

El colombiano agregó que en la parte individual se ha sentido bien conforme avanza el torneo y más porque ya colaboró con dos goles para el equipo.

“En lo personal me siento contento, me he sentido cada día mejor, (voy) retomando el ritmo de competencia, me he venido entregando muy bien, esperemos seguir así para seguir aportándole cosas buenas al Club”, comentó.

Respecto a Cimarrones, que es el rival de este martes, el mediocampista que salió con el gafete de capitán en el partido anterior, señaló que esperan haber aprendido la lección justamente frente a Dorados, cuando perdieron una ventaja de dos goles y al final les empataron.

“Sabemos que es un equipo intenso que juega bien al futbol, tiene buena posesión de balón, esperemos que aquí en casa con las armas que nos da nuestro técnico, hacer un partido inteligente y aprender de lo que nos pasó en Dorados”.

Igualmente, Rentería destacó la importancia de quedarse con las tres unidades para sumar de a tres en casa.

“En este equipo se trabaja para eso, estamos mentalizados para eso y esperemos el día martes conseguir los puntos en casa, para que nos pueda poner más cerca de los que están arriba en la tabla”, puntualizó.