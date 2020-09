Estoy limpio: CDV

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

«A mí nunca me van a ver en un video recibiendo dinero o mandándole un mensaje a un capo a través de su madre, eso jamás», aseveró el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca.

Al ser cuestionado sobre este tipo de publicaciones divulgadas en redes sociales, García Cabeza de Vaca mencionó que su persona no se verá involucrada en este tipo de fotografías o vídeos circulando por la red, y mucho menos con mamás de capos del narcotráfico, haciendo referencia a lo acontecido el pasado mes de marzo cuando el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador saludó a la señora María Consuelo Loera Pérez, madre del «Chapo» Guzmán.

«Lo que sí les aseguro a ustedes y a todos los tamaulipecos es que a mí no me van a ver en un video agarrando dinero ni tampoco me van a ver en un video negociando con un criminal, y mucho menos van a ver un video del Gobernador de Tamaulipas mandándole un mensaje a un capo a través de su madre, eso jamás lo van a ver por parte del Gobernador de Tamaulipas».

Al responder esta mañana a los señalamientos vertidos a través de redes sociales, el Ejecutivo estatal, en rueda de prensa, hizo énfasis en señalar que cuando las cosas van bien, como sucede en Tamaulipas, de igual manera crecen los adversarios y los ataques.

«Cuando los adversarios ven que uno va creciendo, las cosas van bien, de igual manera crecen los adversarios y los ataques».

García Cabeza de Vaca recalcó; «cuando se incrementan los ataques, las difamaciones, las calumnias, esas historias solamente ellos se las creen».

Por último, García Cabeza de Vaca enfatizó; «qué les digo a estos adversarios; que muchos de ellos son muy cobardes, porque no dan la cara, simplemente avientan la piedra y esconden la mano».