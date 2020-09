Integrante de “Los Wapayasos” es acusado legalmente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El primo de Eduardo Capetillo Jr., hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, denunció públicamente que el cantante Said P., ex novio de Livia Brito, y Brandon Castañeda, un integrante de Los Wapayasos, le habían propinado una golpiza junto a otras personas en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México.

Tras esto, Castañeda habló al respecto y, a pesar de que no desmintió haber estado en el restaurante Artz Pedregal, negó tajantemente haber participado en los lamentables hechos contra el familiar de Capetillo y Gaytán.

«Efectivamente, yo estaba presente en el lugar, más no en el momento, yo minutos antes de que sucedería esta pelea, esta discusión, me salgo a contestar una llamada de mi papá, entonces yo no puedo opinar de algo en lo que no estuve presente, no puedo opinar de algo que yo no vi», explicó Castañeda.

Acto seguido, el llamado Wapayaso manifestó que en poco tiempo las evidencias estarán a su favor.