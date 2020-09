Kunno regresa a redes sociales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La plataforma de TikTok ha generado nuevas figuras que influyen en la vida de otras personas, aunque algunas de ellas han sido canceladas por diferentes polémicas.

Tal es el caso del influencer y tiktoker Kunno, mejor conocido como Papi Kunno, quien reveló hace algunos días que se tomaría un descanso de las redes sociales.

Pero tal parece su «desaparición» duró tan solo una semana, pues hoy anunció a través de Instagram su regreso.

«Renací. Aunque fue poco tiempo, para mí fue suficiente. Conecte conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad», mencionó. «Me desvíe. Me equivoqué. Y aunque se que no muchos me perdonarán ni que estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucioné».