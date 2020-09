Llegan a un acuerdo sobre tránsito en la frontera

Se llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en relación a las restricciones al tránsito no esencial en la frontera común

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que se llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en relación a las restricciones al tránsito no esencial en la frontera común.

El mandatario mexicano volvió a recalcar que es buena la relación con la administración del presidente Donald Trump, además de informar que mañana el canciller Marcelo Ebrard informara sobre el acuerdo con EU.

Señaló que en la reunión de seguridad dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el Gobierno de EU, donde el fin de semana tanto Trump como el secretario de Estado Mike Pompeo mencionaron la buena relación con México.

Agradeció el que ellos estén en esa tesitura, en esa postura, porque también queremos mantener buenas relaciones de respeto.

En cuanto al libre tránsito o el que puedan trasladarse de allá para acá o de aquí para allá, eso está resuelto, no hay problema.

Subrayó este lunes que no hay temas de confrontación con el gobierno estadounidense.

Señaló que la relación con el Gobierno de Eu es buena, no hay temas de confrontación. Hay un asunto que estamos atendiendo sobre un caso de mujeres que todavía tenemos abierta la investigación, es el único tema que podría, todavía no está suficientemente investigado, llevar a una denuncia de parte de México hacia el Gobierno de EU., pero no hay elementos.

