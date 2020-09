No hay fecha para volver a clases presenciales: SET

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria.- No existe ninguna instrucción de reanudar las clases presenciales en los planteles de educación básica, en tanto no haya las condiciones de seguridad sanitaria que permitan garantizar que no hay riesgos para la salud de los alumnos, directivos, docentes y el personal de apoyo.

Así lo precisó Magdalena Moreno Ortiz, subsecretaria estatal de Educación Básica, quien salió al paso de versiones que presuntamente se malinterpretaron tras una publicación hecha por ella en su cuenta de redes sociales el pasado viernes.

Ese día, 18 de septiembre, Moreno Ortiz comentó en su cuenta de Facebook: «En este momento me encuentro acompañando a la Dra. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en la reunión del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, pendiente de la situación del covid-19 en el estado, para preparar las medidas preventivas necesarias del regreso presencial a las escuelas, cuando las condiciones así lo permitan».

En este sentido la funcionaria precisó que en la reunión efectivamente se analizaron las condiciones actuales en cuanto a la pandemia, sin embargo el enfoque fue en el sentido de determinar las estrategias preventivas, para que su momento evitar contratiempos.

«Lo que estamos haciendo es una planeación de la ruta para la sanitización de los planteles educativos, tarea que nos llevará un tiempo prepararlo y contar con los insumos necesarios, por lo que nos estamos adelantando», explicó.

Moreno Ortiz añadió que también están diseñando en forma conjunta el Plan de Regreso Seguro Contamos Contigo, para tenerlo disponible en cuanto el semáforo epidemiológico esté en verde y las condiciones permitan volver a las clases presenciales.

«También estamos dando seguimiento y monitoreando a todos las maestras y maestros que desafortunadamente padecen covid o que lamentablemente han perdido la batalla ante este virus. Al mismo tiempo estamos trabajando en la guía de retorno seguro a nuestras oficinas administrativas», puntualizó.