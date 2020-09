Rescatarán todas las casetas tomadas, asegura AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia de prensa matutina de este lunes que se van a rescatar todas las casetas tomadas en las carreteras del país.

El Presidente de México, aseveró que desde que comenzó el Plan de Prevención de Toma de Casetas, se ha evitado la pérdida de más de 7 mil millones de pesos.

Indicó se está actuando para impedir que se tomen las casetas, algo que ya se había convertido en una práctica tolerada por todos lados, sin causas de fondo, ya era para sacar dinero al tomar las casetas, hecho que se está evitando, se está recuperando todo lo que se perdía la Hacienda Pública, porque el presupuesto es del pueblo, es sagrado.

López Obrador señaló que hay un plan para estar recuperando todas las casetas y recalcó que se ha recuperado bastante, alrededor de siete mil millones de pesos.

El Presidente de México aprovechó para informar que se va a actuar en la autopista de Tepic hacia Mazatlán, debido a que están todas las casetas tomadas.

Indicó que este asunto se terminó y que había una denuncia de las empresas que no podían recuperar lo que invirtieron cuando les entregaron las concesiones porque estaban tomadas, destacando que esta semana empezará la libración de casetas en Nayarit.

Indicó que ya no hay complicidades, donde los funcionarios se dedicaban a los negocios y no les importaban si se tomaban las casetas o no si ellos les iba bien, sin cuidar el patrimonio de pueblo.

Con información de: noticieros.televisa.com

