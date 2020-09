¿Habrá película de ‘Grand Theft Auto V’?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Grand Theft Auto V es uno de los videojuegos más exitosos y con mayor número de jugadores de los últimos años y tal parece eso haría que llegará a otras plataformas de entretenimiento.

Y es que mientras los fans esperan una sexta entrega, Rockstar Games podría estar en marcha para crear una película live action del videojuego.

Una fuente aseguró a We Got This Covered que la compañía ha puesto en marcha una película que adaptará libremente la historia de Franklin, Michael y Trevor.

Se espera que los actores que pusieron voz y rostro a los personajes vuelvan: Ned Luke (Michael), Shawn Fonteno (Frankin) y Steven Ogg (Trevor).

Hasta el momento se desconocen más detalles del proyecto, pero tal parece es una buena noticia para todos aquellos que ya esperan el siguiente proyecto de Rockstar Games.