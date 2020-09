Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó rifar 5 mil 500 terrenos de playa ubicados en Escuinapa, Sinaloa, que fracasó en convertirse en un complejo turístico y residencial durante el sexenio de Felipe Calderón.

En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario explicó que este complejo llamado Playa Espíritu, se compró en el 2009 en mil 212 millones de pesos y consta de 2 mil 381 hectáreas de extensión y un frente de playa de 12 kilómetros, donde se tenía pensado construir casas, un malecón y una plaza pública.

“Si no lo vendemos, porque ni modo que le metamos más dinero o que nos metamos nosotros a invertir en esto, el propósito era venderlo, para dedicar recursos a la presa de Santa María, que está en Sinaloa.

“Se requiere esa presa para riego, pero si no se puede, estamos pensando que, como nos fue tan bien en lo de la rifa del avión, rifarlo. Son 5 mil lotes, serían 5 mil premios y tendría su lote, ya está la planeación, no estaría mal, lo vamos a ir viendo”, explicó.

El Presidente comentó que desde la adquisición de estos terrenos no se pudo construir nada, puesto que no hay empresarios interesados en contribuir al desarrollo turístico en esa zona, pese a que ya están autorizados los permisos.

Según el mandatario, esto se debe a que el lugar está alejado del aeropuerto de Mazatlán, lo que no lo hace atractivo para el turismo.

“Entonces desde que se compró no se ha hecho nada y claro no hay quien quiera comprarlo porque se compró a un precio elevadísimo. Está muy distante del aeropuerto de Mazatlán, debió hacerse esta inversión del aeropuerto de Mazatlán hacia Mazatlán, o sea, hacia el norte, para ampliar el desarrollo, no donde compraron el terreno porque no hay infraestructura”, reclamó.

López Obrador dijo que este es un ejemplo de los negocios que se hacían para beneficiar a particulares, pero eran malos para la hacienda pública.

Pese a ser un proyecto del sexenio de Calderón, en el gobierno de Enrique Peña Nieto también se invirtieron recursos, al aportar 530 millones de pesos para reactivar las obras, pero el proyecto tampoco prosperó.

Con información de: milenio.com