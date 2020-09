“Renuncia al PAN de diputada Nohemí Alemán, fue decisión precipitada”: Cantú Galván

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza

Reynosa.- La salida de la diputada federal tamaulipeca del Partido Acción Nacional (PAN), Nohemí Alemán, para sumarse a la del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue una decisión precipitada, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, Luis René Cantú Galván.

Entrevistado en Reynosa durante el inicio de uno de los Foros de Consulta para la construcción de la plataforma electoral del PAN, reconoció que hasta este martes no había tenido comunicación con la legisladora.

“Ella dice que salió del PAN porque se sentía excluida, que no la invitaban a los eventos” le cuestionó una reportera.

“De parte del grupo parlamentario no sé. De parte del Comité Estatal eso no ocurrió. Nosotros siempre invitamos a todos” señaló Cantú Galván.

Dijo que de su parte siempre buscó el diálogo con Galván, pero hasta el momento no ha logrado comunicarse con ella para que explique las razones de su decisión.

Señaló que como Presidente del partido ha privilegiado la constante comunicación con todos los liderazgos y la militancia en general.

Con la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, también hay comunicación estrecha.

“La relación con Maki es muy buena. Siempre hemos tenido una buena comunicación. No es lo que dicen. No podría pedir madurez política si no la ejerzo” menciono.