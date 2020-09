No vengo a rescatar a Xico: Teresa Aguilar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Tras admitir que la Capital atraviesa actualmente por serios problemas en el tema del agua, baches y recolección de basura, la recién nombrada Directora de Análisis y Estrategia del Ayuntamiento local, Teresa Aguilar Gutiérrez, hizo un llamado a los ciudadanos a la corresponsabilidad.

“Toda la culpa a Xico, el bailador Xico, el bromista, pero también no hay que echarle toda la culpa a Xico, hay que ser corresponsables”, dijo.

“Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre”, mencionó esta mañana en entrevista telefónica.

En cuanto a su llegada al cargo mencionó que platicó con el Alcalde Xicoténcatl González Uresti el pasado día 15 de septiembre y a partir de este martes ya asumió las funciones de la dirección a su cargo.

Al abundar en el tema de la inconformidad ciudadana, Aguilar Gutiérrez añadió; “sí hay problemas, sí hay situaciones, pero no todo es culpa de Xico”, reiteró en clara alusión a que los victorenses también son responsables.

La Directora de Análisis y Estrategia del Ayuntamiento de Victoria adelantó que como parte de su trabajo para solucionar la problemática actual también se debe hacer una proyección a largo plazo para la Capital del estado.

“Proyectamos para nuestra Ciudad Capital de aquí a 15, 20 años y sobre todo qué vemos aquí a corto plazo y ver cómo abatimos esos problemas que estamos viviendo todos los victorenses”.

Durante la entrevista la nueva funcionaria municipal descartó sentirse “devaluada” por aceptar sumarse a una administración que ha sido reprobada por la mayoría de los ciudadanos victorenses.

“Para nada, me sumo y me subo al barco porque es la Ciudad que vio nacer a todos mis hijos y es la Capital del estado y con mucho orgullo (asumo el cargo)”.

Por último, al ser cuestionada de su llegada al cargo, hizo énfasis en señalar que no llega para “salvar” a González Uresti; “Claro que no, no lo vengo a rescatar, voy a ser parte del equipo para aportar un poco de mi experiencia”, concluyó.