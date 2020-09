Un nuevo Iron Man podría ser Tom Cruise

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El actor Tom Cruise podría convertirse en Iron Man en la próxima película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Según el medio We Got This Covered, Disney y Marvel están considerando a Tom Cruise para interpretar una versión del súper héroe, en una tierra alterna.

Según Daniel Richtman, un conocedor de Marvel Studios comentó: «Están considerando un montón de cameos interesantes para Strange…, para que haya diferentes versiones de los personajes que conocemos. Por ejemplo, he oído que están pensando en Tom Cruise para que sea un Tony Stark de otro planeta Tierra».

Hay que señalar que Cruise no sería un sustituto de Robert Downey Jr. sino una especie de guiño o cameo.

Aunque los fans quieren de vuelta a Robert Downey Jr. como Iron Man, no hay nada confirmado, solo hay rumores.

El men que piensa que ahora Tom Cruise será Iron Man en el UCM

-No me parece que éste chico sea muy listo* — Juan Rodriguez (@ArcangellJuan) September 20, 2020

Con información de: sipse.com