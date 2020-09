Anahí, “el comentario de un productor detonó mi anorexia”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A los 14 años años, Anahí cuenta, recibió un comentario que detonaría en ella mucha presión e inseguridad sobre sí misma.

«Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián.

El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice: «Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’.

La Anorexia condujo a Anahí a duras crisis de salud. La actriz y cantante llegó a pesar 35 kilos. «A diario, me fui acostumbrando hasta el punto de estar feliz con mi delgadez. No me daba cuenta de que mi cuerpo estaba gritando auxilio».

«Con el paso del tiempo, mi cuerpo ya no aceptaba alimento hasta que mi corazón se detuvo por ocho segundos», describió.

Afortunadamente cayó en cuenta de lo que estaba pasando y aceptó toda la ayuda que se le brindó. Sin embargo, aún recuerda las burlas, los comentarios y la presión para lucir de cierta manera si es que quería protagonizar alguna telenovela o seguir, aparentemente, en el gusto de público.