Anuncian que cancelan la producción de Among Us 2

«Desarrolladores han tenido largas discusiones sobre que hacer con el juego. ¿Cuando dejamos de trabajar en Among US 1? ¿Qué contendido ingresamos a Among US 2? La razón que pensábamos ir por una segunda versión del juego es que la base de codigos de Among US ya había perdido vigencia. No obstante, el ver cuanta gente está disfrutando Among US 1 realmente nos motiva el apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel.

«Hemos decidido cancelar Among Us 2 y nos vamos a enfocar a mejorar Among Us 1», dan a conocer en el comunicado.

Los creadores agregan que esta es la decisión más difícil que han tomado pero prometen que vienen grandes cosas en el futuro.

Among Us 2 cancelled one month after it was announced. https://t.co/bLIrHNaQXn pic.twitter.com/hf3eKu3BvC — Kotaku (@Kotaku) September 23, 2020

Con información de: elsoldelalaguna.com