El robot gigante “Gundam” da sus primeros pasos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Con una altura de 18 metros y un peso de aproximadamente 25 toneladas, el robot llamado “más grande del mundo” puede caminar, arrodillarse, girar la cabeza, dar la mano y hasta levantar la mano.

Se trata del modelo Gundam RX-78-2 y se encuentra en Japón.

El país asiático sigue sorprendiendo al mundo en materia tecnológica pues están en medio de la construcción del Gundam RX-78-2, considerado como el robot “más grande del mundo” hasta la fecha.

Las imágenes que circulan en redes sociales en algunos medios japoneses, hizo recordar de inmediato al mismo Mazinger Z o el Megazord de los Power Rangers, por su físico rígido y metálico.

El Gundam RX-78-2, puede caminar, arrodillarse, girar la cabeza, dar la mano y levantarla.

En la red ya se encuentran algunos videos tomados desde la fábrica de Gundam en Yokohama, Japón muestran los significativos avances de este robot, hecho en su mayoría de aluminio. Pesa 25 toneladas, y mide cerca de 20 metros de altura.

El objetivo de su construcción, no sería otro más que para el entretenimiento, y poder presentarse en los Juegos Olímpicos de Tokio, que tuvieron que posponerse por la pandemia de Covid-19.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7

— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020