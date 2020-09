Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de que se volviera viral un video en redes sociales donde una maestra en agrede a los alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez en Durango, ya fue sancionada.

Julio Lozoya, secretario general de la institución, comentó que la decisión fue de suspender a la docente fue tomada para conocer el caso a profundidad.

Se buscará también el saber cuáles son las razones por las cuales la maestra increpó a los alumnos por no atender la clase.

Ya se tuvieron reuniones con los alumnos para saber cómo sucedieron las cosas durante la clase.

Expuso que no se permitirán este tipo de situaciones porque afectan no solamente a la UJED, sino también a la sociedad a la que prestan un servicio.

Maestra pide disculpas

La maestra que agredió a los alumnos, pidió disculpas reconociendo que no fueron las formas.

«Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me falto empatía y sosiego».

Debido a los acontecimientos del pasado martes en mi clase de Introducción a la Psicología de la Facultad de Psicología… Posted by Apoyo Psicológico Sara Marisa Hernandez Valtierra on Thursday, September 24, 2020

Con información de: milenio.com