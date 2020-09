Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El restaurante “Sra. Concha” ha hecho viral este platillo. La concha con choriqueso, es su nuevo lanzamiento.

Unos opinan que es completamente deliciosa, otros mencionan que es una mezcla que no debería hacerse.

Este platillo ya es viral en redes por la innovación que se está haciendo.

“Sra. Concha” ofrece toda una gama de platillos, contando con este nuevo lanzamiento que es bastante apetitoso, pues tiene una porción bastante generosa de chorizo fundido con queso, por lo que quizá habría que darle una oportunidad para degustarla.

En redes hay opiniones como: “Y luego dicen que los chilangos son raros”, “En estos momentos lamento vivir en CDMX”, “Yo que me como todo u dicen que soy bien asqueroso no se me antojo y además soy chilango que me está pasando ya perdí el toque”, “Sí le entro”, “Qué asco”, entre otras.

Llegó la concha con choriqueso… ¿Qué más quieres de nosotros 2020? pic.twitter.com/KyeL9VMFHr — Raúl Ramírez 🤖 (@isopixel) September 25, 2020

¿Se les antoja una concha con choriqueso? 🤔

Yo sí la probaba… tendré que ir a San Luis Potosí. pic.twitter.com/RlDAS5nlKV — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) September 24, 2020

Con información de: radioformula.com.mx