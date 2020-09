Abuelito recibe propina de 12 mil dólares y rompe en llanto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Derlin Newey tiene 89 años de edad y trabaja como repartidor de pizzas debido a que no le alcanza con el seguro social para pagar sus facturas, pero gracias a una familia recibió una bella sorpresa.

Newey reparte pizzas en el estado de Utah, Estados Unidos y trabaja unas 30 horas a la semana a pesar de su edad, sin embargo, no eso no deja que le quite el buen humor con el que hace las entregas y la familia Valdez comenzó a grabar sus entregas a través de TikTok.

Los videos alcanzaron los corazones de 35 mil seguidores.

“Es una locura. Todos lo aman”, aseguró Carlos Valdez.

Como algunos internautas cuestionaban el por qué tenía que trabajar a tan avanzada edad, la familia Valdez, decidió organizar una colecta entre los seguidores de TikTok.

En poco tiempo alcanzaron una notable cantidad para Newey, que recibió 12 mil dólares en un sobre que le dio la familia Valdez, donde decía de su “Familia TikTok”.

“No sé qué decir, excepto gracias”, expresó con lágrimas en el rostro el abuelito.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews

🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 23, 2020