Mexicano sorprende en Campeonato Mundial de Ciclismo

Los cinco siguieron en cabeza y con buena ventaja hasta que a 108 de meta, en otra subida, cedió Castillo, primero, y un poco más arriba Arashiro y Fominykh. Lo que dejó solos por delante a Koch y Traeen, que fueron cazados a 69 de la llegada.

La fuga duró 175 kms. después de iniciada, de los que en 146 el mexicano Castillo estuvo con los primeros.

La carrera, que tiene 258,2 kms. de recorrido total, arrancó a las 09.45 horas y la llegada al circuito de Imola, donde está situada la llegada, se prevé para en torno a las 16.30.

Lap 2 ✔️

Koch 🇩🇪, Traeen 🇳🇴, Friedrich 🇦🇹, Fominykh 🇰🇿, Arashiro 🇯🇵, Grosu 🇷🇴 and Castillo Soto 🇲🇽 in the breakaway with over 7 minutes gap to the peloton.#Imola2020 pic.twitter.com/KO4FjIHJph

