Padre de víctima enfrenta a mujer que hacía pintas

La joven le cuestionó de nuevo si le importaba más una pared que una vida, y ello llevó al hombre revelar que perdió a su hijo en Acapulco, pero que eso no lo orillaba a realizar pintas.

“A mí me mataron a mi hijo y perdí 43 compañeros. No puede ser posible, así no se lucha. Me importa todo, mi México, me importa mi hijo, me importan 43 y miles de desaparecidos”.

De esta manera, se confrontaron dos grupos que buscan exigir justicia de una forma distinta, lo que usualmente genera discusiones en redes sociales.

Video|🎥 #ÉstoEsMéxico 🇲🇽 Un masculino que perdió un hijo en #Ayotzinapa vs una feminista que realizaba pintas en la puerta de Palacio Nacional. ¿A quien apoyarías por su manera de actuar para exigir justicia al gobierno?👇 pic.twitter.com/2FTisOopeo — CÓDIGO NEGRO MX (@CODIGO_NEGROMX) September 27, 2020

Con información de: telediario.mx