Padre protege a sus hijos en balacera y resulta herido

En Nueva York, las cámaras de seguridad de un concesionario de autos usados ​​en Eastchester, captaron el impactante momento en el que un grupo de delincuentes encapuchados y armados atacaron a balazos a los empleados y clientes del negocio, incluyendo a un hombre que se encontraba en el lugar junto a sus tres hijos.

El video captado muestra el instante en el que uno de los enmascarados se aproxima al mostrador del local y abre fuego contra una persona. El disparo revienta una de las puertas de vidrio del concesionario y desata el caos en el lugar.

Después de percatarse de lo que ocurría, el padre de los menores, que se encontraba sentado junto a ellos en un sillón a pocos metros de donde ocurrió el ataque, tomó a sus hijos en brazos, los puso en el suelo y luego se lanzó sobre ellos para cubrirlos con su cuerpo y salvarles la vida.

El padre de familia sufrió una herida de bala en la pierna derecha, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Su condición es estable.

Los menores afortunadamente resultaron ilesos gracias a la rápida y valiente acción de su padre.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que se sabe que al menos tres individuos participaron en el asalto, en el cual se registraron un mínimo de 14 disparos.

En las imágenes también se puede ver a dos de los tres pistoleros, vestidos de negro, con guantes blancos y portando máscaras, que disparaban desde la zona de exhibición. Tras abrir fuego en reiteradas ocasiones, estos deciden huir a pie del lugar. Ya son buscados por la policía

UN tercer asaltante escapó a bordo del vehículo de un cliente del concesionario.

La policía de Nueva York abrió una investigación y actualmente buscan a los tres sospechosos involucrados en el tiroteo, ocurrido el pasado 21 de septiembre.

A Gunman Fires Inside New York Bronx Car Dealership/Father Forcing Kids to Hit the Floor.

On The Road Automotive in the Bronx, were in the used-car business in Eastchester Monday when the suspect suddenly ran up on the sidewalk in front of the dealership and shot a slew of rounds pic.twitter.com/yVFui6kWS2

— osheeb (@osheeb2) September 23, 2020