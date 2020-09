Perrita adopta a dos cachorros de león

View this post on Instagram

* Всем доброго утра и отличного дня 🍀 у нас есть хорошие новости! Наших двух оставленных львят приняла собака! Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных, принимает детенышей другого вида, тем более диких🙏🏽. Собаку звать Сандра , ей 8 лет. У неё есть свой родной щеночек, и теперь ещё 2 приемных 😁❤️. Сучье молоко максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львёнка. Сандрочку нам дала на время семья из г. Артема , откликнувшись на нашу просьбу. За что им огромное спасибо!. Сейчас очень рано загадывать, что все будет идеально и далее. Но мы на это очень надеемся. Пожелайте нам удачи , чтобы дальше было только лучше 🙏🏽❤️ Будем радовать Вас видео из жизни наших животных и делиться актуальной информацией 🤞🏽🦁 ➖ ➖ ➖ ⚜️ПАРК «БЕЛЫЙ ЛЕВ» – с любовью к животным ❤️ 📲 WHAT’S APP📞 +7 (984) 199-21-00 📆 ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00 🌏КАК ПРОЕХАТЬ? ЗАПРОСИТЕ В ПРОГРАММЕ 2ГИС маршрут до парка «БЕЛЫЙ ЛЕВ». Вам будет выдан готовый маршрут. ✅ Или : Проезжаете мимо Кипарисово -1 ; -2; едете в сторону Уссурийска 5-8 км , будет съезд с трассы направо и указатель Тимофеевку. Под мост ехать не нужно, необходимо направо. Далее по указателям ➡️