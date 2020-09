Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tam.- De manera oficial, el titular de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mujica se “salvó” de las investigaciones que desarrollaban sus homólogos federales (FGR) por presunta manipulación de testigos.

La Fiscalía General de la República (FGR) autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en contra de la ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, ni contra el ex subprocurador Irving Barrios Mojica, acusados por la manipulación de testigos protegidos en el sexenio de Felipe Calderón, debido a que los delitos ya prescribieron.

La decisión también favoreció a 12 personas más, entre ellos ocho ex funcionarios y cuatro testigos protegidos que sirvieron en diversas investigaciones para llevar a la cárcel a personajes de la vida pública que después fueron exonerados por jueces federales, ante la falsedad de sus declaraciones.

De esta forma, Barrios Mojica preservó una acusación que pesaba en su contra por la manipulación de testigos para acusar de narcotráfico al ex mando de la Policía Federal, Javier Herrera Valles.

La Fiscalía General de la República a través de Óscar Osorio Trejo, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, resolvió archivar la acusación contra el funcionario estatal y otras ocho personas, entre las que también se encuentra Marisela Morales Ibáñez.

El denunciante señaló que Morales Ibáñez, Barrios Mojica y otros funcionarios utilizaron a tres testigos protegidos identificados como «Jennifer», «Mateo» y «Pitufo» para que fabricaran testimonios en su contra para ser procesado por narcotráfico.

La acusación contra Barrios Mojica es por delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas.

La averiguación previa 113/AP/DGDCSPI/2014 fue archivada pero no significa el cierre del caso, pues el ex mando federal Javier Herrera Valles puede impugnarlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: