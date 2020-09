Kiri, el misterioso árbol chino que podría ‘salvar’ o ‘destruir’ el planeta

View this post on Instagram

Paulownia tomentosa. Uno de los árboles más llamativos de Temuco, galardonada por la CChC como el árbol urbano del año 2019. Proveniente de China, es uno de los árboles más llamativos de la avenida Pablo Neruda en Temuco. #temuco #paulownia#paulowniatomentosa#arboles #arbolesurbanos #trees