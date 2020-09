Termina la prepa a sus 80 años y quiere seguir estudiando

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A sus 80 años, Víctor Nicolás Brígido, un campesino de San Lucas, Oaxaca ha terminado sus estudios en el sistema de educación abierta del Colegio de Bachilleres.

Ahora quiere cumplir otra meta y volverse un profesionista.

Recorriendo más de 40 kilómetros, cada jueves, Don Nicolás asistía a la comunidad de Vista Hermosa a San Juan Bautista Tuxtepec para recibir asesoría académica en el Centro de Educación Abierta No. 4.

Los maestros de Nicolás destacaron su empeño y disposición, además de reconocer su fortaleza, sabiduría en la vida y por ser una inspiración para el resto de sus compañeros.

“Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo muera, lo que estudié se quede en mi cabeza, y eso me voy a llevar… Cuando fui chamaco no acudí a la escuela porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablarlo el español” mencionó Brígido.

Don Nicolás se despierta a las cuatro de la mañana todos los días y se dedica a cultivar maíz y frijol y además cría cerdos.

Su siguiente paso es convertirse en profesionista, después de concluir sus estudios.

“Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el coronavirus, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, detalló.

La Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca felicitó a Don Nicolás en redes sociales.

Con información de: noticieros.televisa.com