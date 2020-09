¿De que se va, se va?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Alfredo Guevara.-

Todo parece indicar que antes de que concluya la semana, vendrán noticias muy importantes para la Capital del estado. Entre estas, la solicitud de licencia que presentará ante el Cabildo local su presidente municipal XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI. Desde luego que al bailarín de zumba no le agrada la decisión, pero se presume que es parte de una negociación política, para que se vaya finalmente, a cambio de no abrirle una investigación que ponga en evidencia posibles actos de corrupción, nepotismo, desvío de recursos y ese tema que le quita el sueño desde hace semanas, que tiene que ver con las empresas “fantasmas” o factureras, de las que tiene conocimiento la Unidad de Inteligencia Financiera. Y no será MIGUEL MANSUR PEDRAZA, actual presidente municipal suplente, quien asuma el cargo que dejará XICO. Por el contrario, lo más probable es que MIGUEL argumente no estar en condiciones de rendir protesta como alcalde de Victoria, por cumplir una responsabilidad que más le agrada y no le mete tanto ruido y menos problemas, como lo es la presidencia del Club de Futbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tampoco será TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ actual directora de Análisis y Estrategia en el municipio. Todo parece indicar que quien podría llegar en lugar de GONZÁLEZ URESTI lo es la diputada local PILAR GÓMEZ LEAL. Diremos que la legisladora es representante popular por el distrito XIV, donde hizo campaña y conoció problemáticas de todo tipo. De antemano PILAR figuraba como prospecta a la alcaldía de Victoria, pero finalmente se tomó la decisión por una diputación, derivado de su perfil profesional y la necesidad de apoyar las iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo, además de las que surgirán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Aunque no estamos muy empapados del tema, de antemano se sabe que el Congreso local está en condiciones –de acuerdo a la ley– entre otras cosas, de recibir una terna, de la que se puede elegir a una persona para que se nombre como presidente o alcaldesa interina. XICO no puede renunciar, porque la alcaldía es un puesto irrenunciable y por tanto, tendrá que pedir licencia para separarse del cargo de presidente municipal. Ahora bien, si la idea es recuperar la plaza, PILAR es la persona idónea, a la que se le estaría dando todo el apoyo económico para rescatar a la Ciudad de las condiciones en que se encuentra y posicionar nuevamente la marca como las siglas del PAN. Y es que, es tan mala la labor de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, que no solamente se perdería la Capital del estado por su nulo desempeño, sino que podría arrastrar los dos distritos locales que tienen cabecera en Victoria y hasta posiblemente el V distrito federal. De hecho, las condiciones político-electorales no están como para dejar la representación que el PAN tiene en el Congreso local y por lo mismo, se tiene que hacer, lo que se tenga que hacer para recuperar Victoria, conservar los distritos y mantener la mayoría en el Poder Legislativo. ¿Por qué PILAR? En el escenario no se observa nadie que pudiera ser el sustituto de XICO. Si bien podrían ir regidores o directores como parte de una terna, la decisión la tendrá el Congreso local. La solicitud de licencia de GONZÁLEZ URESTI es un comentario que va y viene de un lugar a otro, que conforme pasan los días va cobrando más fuerza. La falta definitiva del Presidente Municipal, será cubierta por el Presidente Municipal suplente, en caso de impedimento legal o físico de éste, el Congreso del Estado designará un presidente sustituto, quien terminará el período. Más menos es lo que establece la ley. Insistimos, todo esto podría darse en el transcurso de la semana, de ahí la importancia de permanecer atentos. ¿Por qué no ARTURO SOTO ALEMÁN? Hasta donde se sabe, estaría más enfocado en tareas propias de su actividad. Recordar que ARTURO conoce formas de ingreso al Estado y por tanto, su tarea estaría dirigida a encontrar mecanismos de recaudación, para ser integradas en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, sin que se afecte al contribuyente común y corriente. Además, le atrae más ser prospecto a diputado federal del PAN por el V distrito, que ir a una alcaldía, donde lo único que encontraría son broncas. En fin.

