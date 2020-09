Lo asesinan y le cortan los dedos para acceder a su cuenta

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tras ser engañado y asesinado, dos mujeres le cortaron los dedos a un joven para robar su información bancaria, quienes hasta el momento se encuentran detenidas en Portugal, donde ocurrieron los hechos.

Las jóvenes María Malverio y Mariana Fonseca, de 19 y 23 años de edad respectivamente, fueron acusadas por la muerte de Diogo Goncalves, un joven de 21 años que trabaja en un hotel y al cual le cercenaron los dedos para acceder a su información bancaria.

María y Mariana, antes de cometer el crimen, ofrecieron a Diogo un “baile erótico” en la casa de una de ellas. Este fue el inicio del plan para llevar a cabo el delito.

Al llegar Diogo al lugar de la cita, las mujeres lo ataron a una silla y más tarde lo asesinaron. Luego descuartizaron su cuerpo para ocultar sus restos por varios días. La causa de muerte, según reportaron fue un estrangulamiento.

Posteriormente el cuerpo de Goncalves fue arrojado al mar de Sagres. Sus piernas, brazos y cabeza fueron encontrados en distintas partes de la localidad de acuerdo con la información oficial.

Los dedos del joven serían utilizados para tener acceso a su cuenta bancaria, en la que se encontraban cerca de 60 mil libras o el equivalente a dos millones de pesos.

Dinero que al parecer formaba parte de una herencia que Goncalves recibió en 2016 luego de que su madre muriera.

Ambas mujeres pretendían que la muerte de Diogo fuera vista como un suicidio, por lo que las asesinas usaron las redes sociales de la víctima como si fueran suyas para no generar sospechas sobre su desaparición.

Las jóvenes se encuentran detenidas en Portugal y cargan con una serie de delitos en su contra entre los que figuran robo de identidad, secuestro, asesinato y fraude informático.

2Lovers chopped up a man to use his fingerprints to access his mobile to steal £60,000 from his bank account, prosecutors allege.

Security worker Maria Malveiro, 19& 23-yr nurse Mariana Fonseca are accused of throwing Diogo Goncalves' torso into the sea-keeping hold of his head. pic.twitter.com/EtIXguAFnD

— MassiVeMaC (@SchengenStory) September 28, 2020