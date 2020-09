Padre saca a ‘cinturonazos’ a su hija de protesta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un padre de familia advirtió a su hija para que no asistiera a la manifestación, pero la joven identificada como Karime se negó.

De acuerdo a Noticias Caracol, el hombre de nombre Norvely Restrepo, le pidió a su hija que regresara a la casa, luego de notar que la protesta se había tornado violenta.

Debido a que la joven desobedeció a su padre, éste decidió acudir al lugar por ella. “Yo le dije a ella ‘váyase para la casa’. Ella se desvió. Y cuando yo llego, ella está enfrascada en una situación ahí con la Policía y realmente la acción mía más fue ¿por qué? Por desobedecer. Eso me llenó de susto, porque igual como lo dije anteriormente, me la pueden haber entregado en un ataúd, me la pueden entregar en silla de ruedas», aseguró el hombre.

En redes circula un video que muestra cómo Norvely, notablemente enojado, golpea a su hija con un cinturón, posteriormente, dos policías se acercaron para detener la agresión. El hecho se presentó el jueves 10 de septiembre en medio de las protestas que terminaron en disturbios y vandalismo en el norte de Armenia.