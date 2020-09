Trump ha sido “el presidente que más daño le ha hecho” a EU: Joe Biden

Sobre la designación para la vacante que dejó Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos, Joe Biden argumentó que el pueblo de Estados Unidos tiene derecho a elegir y solicitó esperar a que concluyan las elecciones para cubrir la curul. “Ya empezaron decenas de miles de personas a votar, debemos esperar, es la única forma en la que el pueblo de Estados Unidos elige al presidente y vicepresidente”.

Trump es el mismo hombre que dijo que para Pascua habría desaparecido la pandemia y habría una vacuna para fines de año, la distribución sucederá hasta mediados del año, ojalá que sea así”, fustigó.

“¿Cuántos se levantaron con una silla vacía porque perdieron padre o madre sin poder hablar con ella?”, expresó.

Aseguró que el presidente estadounidense no tiene plan alguno para hacer frente al coronavirus.

Sabía en febrero que el COVID-19 era una enfermedad mortal, reconoce que lo sabía”, expresó.

Reiteró la importancia del uso de cubrebocas y recriminó a Trump por no incentivar a la gente a utilizar el accesorio para frenar los contagios de la enfermedad.

Sobre la violencia racial, el candidato demócrata comentó que el presidente solamente quiere dividir a la gente, generando odio, división y racismo entre la población.

En el tema de cambio climático y economía, el exvicepresidente estadounidense propuso un “Green New Deal”, con el que Estados Unidos alcanzaría la neutralidad de carbono para 2035.

Joe Biden poyó que la votación ya hubiera comenzado y que se efectuara por correo. “Ya empezaron decenas de miles de personas a votar, debemos esperar, es la única forma en la que el pueblo de Estados Unidos elige al presidente y vicepresidente”.

Explicó que Obama Care es solo para la gente que o necesita, que es gratis y Trump no está para ayudar a la gente, que necesita seguro médico y él lo quiere quitar él no sabe cómo hacerlo no ha tenido plan alternativo.

“No tiene plan para seguro médico él manda ideas no tiene poder ha prometido baja de precios de medicina, como todo lo que viene diciendo la realidad es que este hombre no sabe de lo que habla. El pueblo debe pronunciarse vayan a votar ahora voten y que los senadores sepan sus sentimientos la cuestión es por favor cállese hombre es increíble qué segmento más productivo”.