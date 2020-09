Aumentan tierras de siembra abandonadas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

Poco más de 300 mil hectáreas están en riesgo de quedarse sin sembrar en la entidad debido a la reducción de los subsidios para el campo por parte del Gobierno federal, denunció Ángel Lara.

El secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dijo que muchos agricultores carecen de medios económicos para seguir en la actividad y han optado por abandonarla.

Tan solo en la zona de Ciudad Victoria hay alrededor de 600 hectáreas abandonadas, pero a nivel estatal se calcula que el 30 por ciento de las 900 mil hectáreas que se siembran quedarán inactivas.

“En el caso de Victoria, todos los productores están sembrando con recursos propios porque no hay apoyo de ninguno de los tres niveles de Gobierno y no tienen acceso a créditos de la banca”, refirió.

Con todo eso, dijo, el panorama para Tamaulipas es desalentador, porque tanto la agricultura de autoconsumo y la comercial están en grave riesgo debido a las políticas públicas de la actual administración federal que sigue recortando los programas de subsidio.

Además de ello, explicó, el desmantelamiento de las instancias públicas responsables de la política agropecuaria, también está afectando a los productores.

Se refirió en específico a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que en Tamaulipas solo tiene un encargado de despacho, que es el que decide, a voluntad propia, a quién sí y a quién no se le autoriza un subsidio.

“Hace falta gente en el campo que te supervise. Vemos con tristeza que no hay autoridad que te pregunte porqué no sembraste. No hay quien oriente al productor y muchos están abandonando la actividad”, refirió.

Lara insistió en que, bajo ese escenario se avecina una grave crisis alimentaria, porque ante lo incosteable de la actividad no habrá quién quiera seguir en la misma.