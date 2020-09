Indigna maltrato de una enfermera a una abuelita

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un video grabado hace unos meses, se ha vuelto a compartir entre los usuarios de redes sociales, por la crueldad que muestra una enfermera hacia una anciana a la que presuntamente está cuidando.

En las imágenes se observa que la enfermera está atendiendo a la mujer mayor, hasta que en un punto la anciana dice «No me voy a la cama», a lo que la enfermera responde lanzándola contra la cama de manera brusca.

Las piernas de la anciana golpean contra la pared y sorprendida, la víctima le pregunta «¿Estás loca?», a lo que la enfermera responde «sí, estoy loca», mientras la sigue maltratando.

El video ha causado mucha indignación y los usuarios, que exigen se investigue, encuentre y castigue a la responsable.

No se sabe aún el origen del video.

