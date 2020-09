Pasan de no tener hijos a tener ocho de golpe

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En Pensilvania, Estados Unidos, una pareja pasó de no tener hijos a tener nueve en tan sólo tres años.

La historia de Maxine de 30 años y Jake Young se ha viralizado, ya que en un principio la pareja tenía problemas para tener bebés, por lo que decidieron adoptar, pero más tarde resultó que lograron un embarazo.

Según su testimonio no pretendían tener una gran familia. Un año después de que contrajeron matrimonio, la pareja decidió tener hijos con la idea de adopción, pues Maxine, quien padece ovarios poliquísticos, siempre tuvo la idea de adoptar.

Señaló que aprendió sobre el cuidado de crianza y del hecho de que tantos niños necesitan un hogar.

Contó que cuando conoció a Jake lo discutieron y después de casarse lo hablaron seriamente.

Después de un largo proceso en el que se prepararon con cursos sobre crianza, fueron citados para adoptar a tres pequeños, a pesar de que un inicio la idea era criar sólo a dos niños.

Relató que los llamaron con un niño de 4 años, un niño de 2 años y un niño de 11 meses, algo que no podían creer.

Revelaron que un mes después recibieron la petición sobre si podían recibir a una cuarta niña –como adopción–, a lo que la pareja aceptó, pues según comentaron era “genial, pero definitivamente caótico”.

Pero su vida no cambió sólo con las cuatro adopciones, pues Maxine resultó embarazada a tan sólo seis meses de su última adopción, esto después de que la mujer se había hecho a la idea de no tener hijos propios, pues había intentado de todo para quedar embarazada y no había sido posible. Incluso, pasó por dos abortos espontáneos.

Cuando nació su pequeño la pareja ya eran responsable de cinco pequeños. Y por difícil que parezca, la situación no acabó ahí, pues después se enteró que de nueva cuenta estaba embarazada.

En esa ocasión no esperaba un bebé sino cuatrillizos; cuatro bebés venían en camino por lo que estaba muy emocionada, pero también muy, muy nerviosa porque definitivamente era un embarazo de alto riesgo.

En tan sólo tres años la pareja se convirtió en padres de nueve niños: Aidén de 8 años, Parker de 5, Connor de 4, Elliot de 3, Henry de 1 y los cuatrillizos Theo, Silas, Beck y Cecilia, con apenas dos meses. “Esto no era lo que pretendíamos. No planeábamos tener una familia tan grande”, señaló Maxine.

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: