T. Aliyán sí firmó

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Redacción ED.-

Luego de cumplir con el Derecho de Réplica solicitado por el Síndico Segundo del Ayuntamiento de Victoria, Luis T. Aliyán, esta casa editora insiste en la veracidad de la información publicada en versión impresa y electrónica el pasado 18 de septiembre de 2020.

En primera instancia, el síndico señala no tener facultades para avalar las acciones que se mencionan en la nota informativa, sin embargo, y de acuerdo a los artículo 60 y 61 del Código Municipal para el estado de Tamaulipas, se le han conferido diversas facultades y atribuciones, destacando de manera especial la contenida en la fracción XII, misma que señala: “Comparecer y suscribir los contratos y demás actos jurídicos que contengan obligaciones patrimoniales para el Municipio”.

En ese sentido, y de acuerdo a la información publicada por este medio, está respaldada en el Sistema de Transparencia, y allí se hace mención que el Segundo Síndico, en el ejercicio de sus facultades conferidas, avaló y firmó diversos contratos suscritos a través del apartado de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros contenidos en el Capítulo 3300 del presupuesto aprobado para el Ayuntamiento capitalino.

De ellos, añade el documento de transparencia, el Gobierno municipal pagó más de 50 millones de pesos a nueve presuntas empresas que la “Unidad de Inteligencia Financiera y Económica” del Gobierno estatal (UIFE) ha catalogado como “factureras”, es decir, empresas que no existen, no se localizan en el domicilio fiscal, o comparten domicilio fiscal con otros contribuyentes, entre las que destacan “Orienta y Soluciona S.A. de C.V.”, “Conocedores y Asesores S.A. de C.V.”, “Mandaré Avanti S.A. de C.V.”, “Grupo Aries S.A. de C.V.” y “Expertos Analistas S.A. de C.V.”, “MFI Servicios y Asesoría S.A. de C.V.”.

La información públicamente ventilada a través del Portal de Transparencia, relativa a la suscripción de contratos por parte del Ayuntamiento de Victoria, en curso con los datos públicamente expuestos por la UIFE, y derivado del correcto uso gramatical del lenguaje, esta casa editorial utilizó los términos “aval” y “firma” para referirnos al hecho indubitable de que el Síndico Segundo, en el ejercicio de sus facultades, firmó y por ende, avaló los diversos contratos de referencia.

Cabe señalar que, como lo expresamos en nuestra publicación, en el uso correcto del lenguaje, utilizamos los términos “firma” y “aval”, para exponer e informar a la ciudadanía en general el nombre del servidor público que en uso de sus facultades, suscribió los contratos con las empresas señaladas como factureras, siendo éste el Segundo Síndico; términos que él califica como “falsos e inexactos”.

En otro orden de ideas, desde hace más de año y medio, este y otros medios, han documentado actos de corrupción, tanto de la administración municipal como del DIF local, mismos que fueron obtenidos a través de las plataformas de transparencia, si él, como afirma en su escrito, “no avala ni tolera actos de corrupción, ¿por qué no pidió un informe detallado, o bien, hizo la denuncia correspondiente ante el Cabildo para solicitar una investigación?

Llama la atención que el Síndico Segundo, pretenda evadir la responsabilidad que como servidor público contrae al firmar y suscribir documentos, en específico al firmar contratos en el ejercicio de su investidura como Segundo Síndico, al difundir argumentos que carecen de fundamento legal y que a todas lucen pretender confundir o hacer caer en el error al lector, pues en su calidad de profesional del derecho con un posgrado, se infiere que cuenta los suficientes conocimientos en el ámbito legal, comprendiendo a la perfección los alcances y efectos legales que conlleva el suscribir un documento, en este caso “contratos”, siendo éstos efectos irremediablemente aprobatorios, vinculatorios y obligatorios, por cierto con errores ortográficos básicos.

Con respecto a su “independencia”, cabe señalar que él llegó al cargo impulsado por la planilla del Partido Acción Nacional (PAN), cuya fórmula encabezó Xicoténcatl González, y él mismo declaró en una carta dirigida al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Luis René Cantú Galván el parte del siguiente texto: “acorde a mis valores y convicciones he decidido alejarme del Partido Acción Nacional para permanecer como síndico independiente en el Cabildo de Victoria”, que si bien no es militante, sí fue acogido por ese partido e incluso hizo campaña a favor de esas siglas, en las cuales suscribió compromisos con diversos sectores como otorgarles contratos y proveedurías que nunca cumplió según constatan presuntos afectados, por lo tanto no es inexacto haber usado el término “se declaró independiente”.

Aprovechamos la oportunidad de refrendar el compromiso que este medio de comunicación tiene con la sociedad victorense desde hace 65 años, lapso en donde siempre nos hemos caracterizado por informar de manera veraz y oportuna a sus lectores y somos el medio con mayor credibilidad de la región y pionero en Tamaulipas del periodismo de investigación.