Cristian Calderón se ilusiona con jugar el Clásico Tapatío con afición

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Que haya ya un protocolo para que la afición vuelva a los estadios de la Liga MX tiene más que ilusionado al lateral de las Chivas, Cristian Calderón, quien espera que después de la Fecha FIFA puedan tener público, así albergarían a puerta abierta el Clásico Tapatío.

Y aunque es una motivación extra. Calderón dijo que no es un motivo por el que Chivas tenga altibajos en el Guard1anes 2020.

“Es una motivación extra ya estando en el campo ver que ya cuentas con pequeños grupos de afición, sí es de mucha motivación, pero tal vez eso no es lo que nos falta para ser todavía un excelente equipo o para jugar excelente o para sacar un resultado, es una motivación extra, sí obviamente lo es, pero tampoco estamos jugando así por no tener afición”, aseguró Calderón.

“Eso es algo extra que esperemos en Dios se pueda abrir después de esta pequeña pausa ( de Fecha FIFA), obviamente con los protocolos necesarios, sí sería una motivación todavía muchísimo más grande.

El Guadalajara no juega en el Estadio Akron con público desde el 1 de marzo, cuando vencieron 1-0 al León, después llegó la pandemia del coronavirus.

El Clásico Tapatío está programado para jugarse el 17 de octubre en el Estadio Akron, y con el nuevo protocolo de la Liga MX, será decisión de los gobiernos y de las instituciones de salud si hay gente o no.

“No nada más por ser el equipo más popular nos puede beneficiar o nos puede afectar, creo que a todos los equipos del futbol mexicano y de todo el mundo les gustaría tener afición en su estadio, de local o de visitante.

Se juega diferente en un estadio vacío a uno con gente, con personas, con tus aficionados”, dijo el “Chicote”. “Creo que el apoyo de la afición siempre ha estado a pesar de que no se ha tenido la oportunidad de que pueda entrar afición al estadio, siempre han estado ahí.

A mí me han mandado mensajes de buenas vibras, me han mandado mensajes donde igual me exigen más y sé que es normal.

Con información de: record.com