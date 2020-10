Hombre rescata perritos abandonados en las carreteras

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Edgardo, es un hombre originario de Nayarit que lleva años recorriendo las carreteras de México con el objetivo de rescatar animales abandonados.

Hace 10 años comenzó esta aventura y actualmente cuenta con un triciclo donde lleva suministros como medicamentos veterinarios, croquetas y alimentos para consumo personal que le brindan instituciones y la gente que va conociendo a su paso.

En su página de Facebook nos cuenta un poco sobre lo que realiza. En su descripción encontramos lo siguiente: “Este proyecto, de algunos años, se enfoca en caminar por las carreteras de México ayudando y rescatando a perritos abandonados, lastimados o en estado de soledad, y conseguirles un hogar, una familia».

Este hombre por medio de una entrevista para Canal 6, reconoció que ha ayudado a más de 600 animales y cabe destacar que no sólo los recoge y entrega de inmediato a otras instituciones de adopción, sino que él se encarga de posicionar a los perritos en buenos hogares.

“Siempre me llamó el proyecto de ayudar a los de las carreteras, por eso camino, empujo un triciclo, voy muy despacio, pero traigo medicinas para estabilizarlos, para ponerlos bien y acercarlos a los profesionales. No hago cosas invasivas, no hago algo que no sepa hacer”, mencionó en la entrevista.

“La gente está haciendo cosas, no sólo por los perros, también por las personas; sin tener mucho dinero, con sencillez y humildad, hace grandes cosas. Esto es solo un granito de arroz más en este México tan bonito”, agregó.

Las actividades que ha realizado Edgardo no han pasado desapercibidas para la gente, pues existe una página en Facebook llamada Fans de Edgardo Perros, donde sus seguidores piden información de su paradero para hacerle llegar víveres.

Con información de: www.milenio.com