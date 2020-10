Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El regreso de los aficionados a las tribunas de los estadios de futbol mexicano está cada día más cerca, y por ello la Liga MX, junto a las autoridades de salud federales y estatales, elaboraron el protocolo que han de seguir tanto clubes como la afición, antes, durante y después de cada partido en la nueva normalidad.

Debido a que el actual torneo Guard1anes se juega sin aficionados en las tribunas a causa de la pandemia de Covid-19 que azota al mundo, todo apunta a que habrá un regreso de fans a los estadios.

Las medidas que se tomarán para el regreso a los estadios de la Liga MX están en un documento de 37 páginas que la Liga MX entregó a los clubes de las diferentes divisiones del balompié nacional, donde se detallan las medidas a seguir a partir de que los gobiernos autoricen la vuelta de aficionados a las gradas, la cual no deberá de exceder el 50 por ciento en la capacidad de los inmuebles.

Una de estas medidas, además de la sanitización constante de las instalaciones, la aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura, e s que queda prohibido el acceso a niños menores de 12 años.

No se permitirá fumar en las gradas ni dentro de las instalaciones de los estadios; no habrá venta de boletos para barras y grupos de animación, los boletos serán vendidos de forma electrónica, las taquillas permanecerán cerradas. ‘Aplicación de política estricta sobre el contacto con los aficionados (no saludos, no abrazos)”.

No se permitirán banderas, trapos, instrumentos musicales, trompetas, cartulinas y pirotecnia. En cuanto a la venta de boletos se limitará a cuatro entradas por familia.

En los estadios se deberá proporcionar cubrebocas para los aficionados que no lo porten. Los puntos de venta de bebidas y alimentos deberán hacer el cobro con tarjeta de débito o crédito.

En el caso de que un aficionado presente síntomas, será aislado y será evaluado por personal médico Quedan prohibidos los regalos (camisetas, banderines, etc.), por parte de patrocinadores.

El personal de seguridad podrá hacer revisiones corporales a los aficionados de manera aleatoria. Además de estas medias, los clubes serán los encargados de delimitar de manera visible las butacas que no se podrán utilizar, además de los cajones de estacionamiento, los cuales tendrán que estar separados por un lugar vacío.

Los aficionados deberán seguir un protocolo para la toma de la temperatura; en caso de registrar 37.7 grados centígrados o más, el aficionado será apartado y se le volverá a realizar la lectura después de 10 minutos.

Si continuara con la temperatura alta el aficionado será canalizado con personal médico para ser evaluado.

Con información de: mediotiempo.com

