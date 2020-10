Lo que no cumplió Xico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Fueron dos años para, al menos, establecer los proyectos y arrancarlos, pero no, no cumplió.

Su labor como alcalde fue solo supervisar el trabajo rutinario. No hubo nada nuevo, ni un programa ni una obra, ni algo emblemático.

Lo del agua es un proyecto estatal del cual él se colgó.

Las inauguraciones que llegó a hacer fueron de obras que había iniciado Oscar Almaraz.

¿Qué huella dejó Xico como alcalde? Ninguna.

–Repasemos sus compromisos cuando tomó posesión del cargo.

Construir una Capital modelo donde coincidan los empresarios, comerciantes para impulsar el desarrollo de esta región… El pobre no coincidió con nadie.

Redefinir la vocación de Victoria… Nunca pudo hacer esa redefinición.

–Promover inversiones que generen más y mejores empleos para los victorense… Victoria es la ciudad con mayor desempleo en Tamaulipas y la que ha perdido más fuentes laborales en los dos últimos años.

–Devolverle la calidad de vida a los victorenses… No solo no lo devolvió, sino que lo encaminó hacia atrás.

–Sanar Victoria… Nunca nos dijo de qué está enferma, pero lo malo de todo es que la dejó peor.

–Todos los problemas de Victoria se resolverán con una ciudad saludable… Hasta ayer, se la pasó echándole la culpa al pasado y no resolvió ni una taza de café.

–Devolver la paz y la tranquilidad a Victoria… No le correspondía, pero además durante su gestión se incrementaron los delitos del fuero común.

–Velar por la salud y atención de los adultos mayores… No existió proyecto alguno para ese sector.

–Acabar con el desabasto de agua… No solo no lo acabó, sino que se agudizó y tuvo que entrarle al quite el Gobierno estatal.

–Acabar con los baches… Usted dirá.

–Poner a Victoria en los ojos del mundo… Pues sí, pero solo lo estuvo por las malas noticias.

–Consultar para eliminar los parquímetros… Ni consultó ni los quitó, salvo los de una calle, haciendo una payasada que de nada sirvió.

–Construir una ciudad de conocimiento… Solo construyó obras para sí mismo.

–Crear tren de movilidad turístico de Santa Engracia a Victoria de tendencia y pauta mundial… No plasmó el proyecto ni siquiera en una servilleta.

–Detonar el desarrollo económico… La economía de Victoria, según datos de la SHCP, está en recesión.

–Fortalecimiento de servicios turísticos… No hizo ni siquiera un diagnóstico de lo que hace falta.

–Embellecimiento de la calle Hidalgo… El proyecto se le cayó y la dejó más fea de lo que estaba.

–Hacer obras de calidad… No hay obras en Victoria.

–Erradicar la corrupción… Al contrario, se agudizó.

–Acabar con el influyentísimo… Sus parientes y amigos fueron los más beneficiados.

En resumen: no hizo nada.

PUNTO FINAL.- Sería una mentada de madre si le dan un cargo en alguna dependencia estatal.

Twitter: @Mauri_Zapata