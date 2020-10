‘Miramar debe continuar cerrado si están saturados los hospitales’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Adela Hernández.-

CIUDAD MADERO, Tam.- Aunque dijo que habrá de respetar la decisión que tome el Comité de Salud, el presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, consideró que si no hay vacunas, medicinas y suficientes hospitales para atender los casos de covid-19, Playa de Miramar no debe abrirse.

«Yo voy a hacer caso a las recomendaciones, no me opongo nada más es mi humilde opinión, nosotros no tenemos el personal para cubrir la vigilancia de toda la playa porque está en cuarentena», señaló.

Indicó que será la Secretaría de Salud quien tomará la determinación, pero al hacerlo va a tener que apoyar al municipio con personal ya que se encuentran en cuarentena y se requiere de vigilancia permanente para que las familias tomen su sana distancia.

Consideró que si ya se le está dando vuelta a la curva porque cada vez hay menos casos, pues que se haga el último sacrificio porque abrir un solo día playa Miramar volvería a estar como empezamos en el mes de marzo y abril.

«Estamos preocupados por los comerciantes y los hoteleros pero si el Gobierno del Estado da luz verde quiere decir que ya están preparados con hospitales con respiradores artificiales, debido a que el virus sigue, el virus está presente y no hay vacuna y no hay medicina hemos visto partir amigos colaboradores, seres queridos».

UNE ESFUERZOS LA ZONA CONURBADA

CIUDAD MADERO, Tam.- Con la unión de esfuerzos entre sociedad y gobierno es cómo la zona conurbada superará la actual contingencia de salud, aseguró el alcalde Adrián Oseguera Kernion, quien este miércoles afianzó lazos de amistad con la iniciativa privada y los gobiernos municipales de Tampico y Altamira, a favor de quienes más lo necesitan.

En este tenor, el Gobierno Municipal de Ciudad Madero, hará entrega de apoyos alimentarios a familias de escasos recursos, luego de la donación recibida a través del programa “Va por tu Familia”, emprendido por la cadena comercial Arteli y conocida televisora.

El protocolo fue llevado a cabo en las instalaciones de una de las tiendas comerciales ubicadas en Ciudad Madero, donde el alcalde Adrián Oseguera Kernion, acompañado de su esposa, la señora Ana Cristina Organista de Oseguera, presidenta del Sistema DIF Madero, expresó su reconocimiento a esta noble causa.