Muere niña por infestación de piojos; padres detenidos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A nivel internacional ha conmocionado el caso de una niña de 12 años, Kaitlyn Yozviak, debido a que las autoridades creen que murió a causa de una “infestación severa” de piojos en Estados Unidos, quien falleció el pasado 26 de agosto.

Primeramente, se había señalado que murió de un paro cardíaco debido a una causa secundaria de anemia severa.

Pero ahora consideran que ésta se suscitó por la falta de atención de sus padres, los cuales ya fueron detenidos, por no tratar el problema de piojos que tenía la pequeña.

Debido al caso negligencia fueron detenidos los padres de la menor, John Joseph Yozviak y Katie Horton, quienes ahora enfrentan el cargo de asesinato en segundo grado y crueldad hacia los niños en segundo grado.

El 28 de septiembre se llevó a cabo una audiencia preliminar en la que una jueza de la Corte Superior del condado de Wilkinson, Mississippi, señaló que había pruebas suficientes para que este caso se catalogara como un asesinato en segundo grado.

El agente especial de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), Ryan Hilton, indicó que lo registros médicos informan que Kaitlyn murió de un paro cardíaco con una causa secundaria de anemia severa. De acuerdo con las investigaciones, Kaitlyn fue sometida a “dolor físico excesivo debido a negligencia médica”.

Hilton señaló que la menor tenía una “infestación de piojos”, misma que pudo haber durado al menos tres años. Señaló que las picaduras de los piojos reducían los niveles de hierro en la sangre, lo que probablemente causó la muerte por anemia de la niña. Según la investigación, los padres de la niña la tenían en condiciones insalubres.

STORY: Kaitlyn Yozviak was once featured in our My Teacher is Tops series for nominating her teacher, Ms. Courtney Amerson. This week, she was found dead and her mother was charged with her murder. Here’s how teachers remembered her. This was tough.

Link: https://t.co/RmC8iZK830 pic.twitter.com/9kfefYdPl7

— Kayla Solomon (@KSolomonReports) August 29, 2020