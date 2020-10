Zaguero impasable

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rubén Jasso.-

Empezó a labrar su camino en el futbol a la edad de ocho años, cuando se integró a los Zorros de Atlas, que en ese entonces entrenaban en la Villa de Tamatán bajo la dirección técnica de Mario Paz, iniciando así una trayectoria que hoy en día le ha dejado múltiples satisfacciones y una gran cantidad de amigos.

Conocido con el mote de “El Hacha”, Iván Silguero es actualmente uno de los defensores más reconocidos en el balompié local y más allá de nuestras fronteras, pues ha tenido la oportunidad de mostrar su talento en otros horizontes.

En su niñez y adolescencia, Silguero también jugó con Peña Sam, Búhos, Comercial Agrícola, Correcaminos y Vaqueros de Agronomía, conquistando varios títulos en el Torneo Copa UAT.

A sus 17 años decidió probar suerte con el equipo Correcaminos, quedando seleccionado para formar parte del conjunto de Tercera División, jugando también en Segunda (hoy Liga Premier), aunque no tuvo la oportunidad de debutar con el cuadro mayor en la entonces llamada Liga de Ascenso.

En Ligas de campo grande, Silguero jugó con el Deportivo Roma en la Santander Premier, además de vestir la playera del Deportivo Rivera, equipo con el que logró un campeonato, además de un subcampeonato y un título de campeón de campeones con Mariscos La Playa, mientras que con Multiformas se coronó en tres ocasiones.

Con el equipo de Multiformas, Iván Silguero también ganó en dos ocasiones el título en la Liga Intercolonial, así como un Festival de Campeones.

En la Liga Zona Centro, “El Hacha” ganó el campeonato de Primera y Segunda División con el conjunto de Pumas Chaparral.

También ha jugado en Soto la Marina y Tampico, además de una Copa Gobernador en San Luis Potosí.

De sus otros títulos que ha logrado con Fundador, tres los conquistó en la “Champions League”, dos en el Torneo Praderas, uno en el Cedif Uno y otro más en el Festival de Barrios.

Actualmente, Iván Silguero juega con Titanes en la Liga de Veteranos y en la Intercolonial con el conjunto de Boca de Juan Capitán.

Acerca de su apodo, “El Hacha” explica que fue durante su paso por Correcaminos lo empezaron a llamar así y prácticamente se le quedó con el paso de los años.

“Cuando jugué en Tercera (División) mi primer partido de prueba, jugamos un amistoso contra Segunda, que tenía en sus filas a grandes jugadores ya con renombre como lo era el ‘Negro’ Meza, Maurilio, ‘Kalu’ Sánchez, ‘La Pegua’, ‘El Caballo’, entre muchos más grandes jugadores, dirigidos por Israel Castillo.”

“En esa prueba me enfrenté contra ellos y jugué muy bien, no podían conmigo, les daba con todo con la especialidad de la casa: barridas precisas y fue ahí donde los delanteros que era el ‘Kalu’ Sánchez y ‘La Pegua’, me decían que era bien ‘hachero’ y así comenzaron a decirme todos en los entrenamientos.”

“Ahí Israel Castillo me felicitó y me dio la oportunidad de jugar en Segunda”, explicó.

Sobre la pregunta de cuál equipo estaría gustoso de volver a defender, señala a tres.

“El Rivera y Multiformas de mi gran amigo Mario Martínez, que en paz descanse, y mi sueño siempre fue jugar con el equipo de Pirámide de la López (Mateos) que tenía en sus filas a grandes jugadores, me gustaba mucho ir a verlos jugar porque ahí estaban muchos amigos de la colonia, lo que era ‘La Basura’, ‘El Topo’, ‘El Panchote’, Alex Navarro y el que me gusta ver jugar y era mi ídolo, era mi compadrito Marino, porque por la banda volaba mi compadre y siempre se lo he dicho”, puntualiza.