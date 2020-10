Niño muere al lanzarse de un edificio por aterrador reto viral

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un niño de 10 años murió al cumplir con un supuesto reto viral y lanzarse del piso 11 de un edificio en Italia.

Las autoridades creen que se trata de un reto que circula en redes sociales, como el reto “Jonathan Galindo”, quien utiliza imágenes de una persona disfrazada del personaje de Disney, el perro Goofy y lleva puesta una capucha.

Cabe destacar que las imágenes utilizadas en el reto y que espantan a los niños fueron creadas por un experto en máscaras llamado Dusty Scan, en el 2012.

Hello everyone. This Jonathan Galindo madness seems to be terrorizing a great many young impressionable people. The photos and videos are mine from 2012-2013. They were for my own weird amusement then, not for some modern day thrillseeker looking to scare and bully people.

— Dusky Sam (@DuskySamCat) July 3, 2020