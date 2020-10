Condenan a mujer por decapitar a su exsuegra

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rachael Hilyard, una mujer de 38 años, fue condenada el martes a cadena perpetua por decapitar en el 2017 a la madre de su ex novio con un par de cuchillos de cocina.

Hilyard fue sentenciada en el Tribunal de Distrito del condado de Sedgwick, en Kansas, por el asesinato en primer grado de Micki Davis, de 63 años, quien fue decapitada después de que ella fue a la casa de Hilyard para recoger algunas pertenencias de su hijo el 9 de abril de 2017.

La acusada se disculpó en la audiencia con los miembros de la familia de Davis, que asistieron en persona o vieron a través del programa de videollamadas Zoom.

El Tribunal argumentó en el juicio que Hilyard planeaba matar a Davis. Hilyard relató que Davis se cayó durante una pelea por una pintura y que llevó a cabo la decapitación porque pensó que la mujer estaba muerta y quería liberar su alma de su cuerpo.

El cuerpo de la mujer fue hallado en el garaje por las autoridades, mientras su cabeza permanecía en la cocina. La mujer declaró durante el interrogatorio que “Dios me estaba diciendo que lo hiciera”.

El abogado de Hilyard, Quentin Pittman, dijo que la acusada sufre de una enfermedad mental, pero un experto explicó que no a un nivel que le permitiera usar eso como defensa en la corte.

BREAKING: Rachael Hilyard will spend at least 50 years in prison for killing Micki Davis in 2017. https://t.co/aFHVJ09P07 #KAKEnews

— KAKE News (@KAKEnews) September 29, 2020