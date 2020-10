El vicepresidente de EU da negativo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Esta mañana se anunció que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y su esposa Karen, dieron negativo a la prueba de covid-19, esto después de que se informara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania Trump, dieran positivo a covid-19.

El secretario de prensa del vicepresidente, Devin O’Malley, informó a través de tweet que: “esta mañana, el vicepresidente Pence y la Segunda Dama dieron negativo a COVID-19“.

El vicepresidente se realiza pruebas diarias para covid-19, desde hace meses, así lo confirmó el vocero.

“El vicepresidente Pence goza de buena salud y desea lo mejor a los Trump en su recuperación“, señaló.

Ante la noticia de que el presidente tenía covid-19, Mike Pence le envió sus mejores deseos de recuperación.

La noticia la dio a conocer el mismo Donald Trump: “Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!”, dijo Trump en Twitter.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery. — Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Con información de: lopezdoriga.com