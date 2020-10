No puede haber gobierno rico con pueblo pobre: PT

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Armando Zertuche Zuani, convocó al estado de Tamaulipas a que revise el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) una vez que quede afinado, para que “también hagan los ajustes necesarios, hagan el ejercicio adecuado y transparente, y que regresemos al principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Lo anterior mucho menos en un contexto en el que en el país y el estado se atraviesa por condiciones extraordinarias derivadas de la crisis de covid-19.

“Es una convocatoria para el estado de Tamaulipas que cuide también su presupuesto, como estamos buscando también hacerlo nosotros”.

Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes integran la 4T (Cuarta Transformación), “buscamos por todos los medios no endeudar al país y, tengan la seguridad de que vamos a dar la lucha para que Tamaulipas reciba un presupuesto justo. Sin embargo, si el Gobierno del Estado no cuida el presupuesto, no habrá dinero que alcance”, advirtió.

Añadió: “La austeridad es el camino correcto, que sea el gobierno quien se apriete el cinturón y no los ciudadanos”.

Asimismo pidió a las y los tamaulipecos que “tengan confianza que en la 4t vamos a cuidar el buen ejercicio, limpio y transparente de los recursos de este país” y destacó que se ha pasado por situaciones muy críticas sin endeudamientos haciendo un ejercicio de austeridad y de sobriedad en el ejercicio presupuestal.

Este escenario, dijo, “es difícil para todos los estados del país”.

Por otro lado, este jueves previo a iniciar la sesión en la Cámara de Diputados en la que se resolverá el tema de los fideicomisos, aseguró que va a “luchar por mantener los que sean necesarios, como los de salud, deporte, educación y seguridad”.

Adelantó que sería una sesión muy tironeada: “Estamos viendo la manera de que se regule y no sea la desaparición general que verdaderamente sí hubo un abuso extraordinario de más de casi 70 mil millones de pesos que están guardados en diferentes bolsillos, entonces ese tema es hoy crítico”.