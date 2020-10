Hay que blindar a Morena y ser responsables: Mario Delgado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-

El diputado federal Mario Delgado Carrillo, aspirante a la presidencia nacional de morena, dijo en Reynosa que en este proceso de renovación «tenemos que mostrar mucha madurez, no debemos guiarnos por intereses personales o caprichos; no es tiempo de andar peleando entre nosotros, insultando, despreciando porque somos compañeros de movimiento.

Sostuvo que «nuestro deber como militante es integrar equipo, respeto tener un diálogo honesto porque es más grande que lo que nos puede dividir, que es el sueño de la transformación».

En su gira por Tamaulipas aseguró también que tienen que blindar a morena de infiltrados, sobre todo en esta entidad.

Adelantó que será un dirigente responsable apegado a los principios de morena e integrarlos a un gran partido que sea eficaz y «que cuidemos a morena porque a morena lo quiere mucho la gente».

Se tiene, dijo, la responsabilidad «de organizarnos porque Unidos es lo que nos va a dar la fuerza para el 2021».

Delgado Carrillo aseguró «yo no soy un provocador, soy un conciliador yo no creo que haya expulsar a nadie que yo no creo que haya expulsar a alguien por su manera de pensar» y además insistió en que se tiene que andar a raz del suelo y no tratar de dirigir un partido desde un escritorio.

«Nuestra responsabilidad es integrarnos a todos, pues tenemos algo que aportar a este gran el movimiento. Yo no creo en las descalificaciones entre compañeros, yo prefiero escuchar con respeto, yo no coincido con las agresiones prefiero tener un diálogo honesto y creo que eso es lo que le falta a nuestro movimiento», acotó.

Acompañan a Mario Delgado los diputados federales Armando Zertuche Zuani (como anfitrión), Erasmo González Robledo, Olga Sosa, Adriana Lozano, entre otros.