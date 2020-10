Horror encuentran 5 mil mascotas muertas en depósito chino

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En un almacén de la ciudad china de Luohe, en Henan, han encontrado a miles de perros y gatos muertos, dentro de cajas y jaulas donde iban a ser transportaos a sus nuevos dueños.

Hua, fundadora del grupo de rescate de animales Utopía, narra lo terrible que fue encontrase con la escena.

«El lugar estaba abarrotado de cajas con miles de animales que ya habían muerto, y todo el lugar apestaba a cuerpos en descomposición” dijo Hua a CBS News.

Los primeros informes de las autoridades, explican que las cinco mil mascotas, entre las que se encontraban conejos y cobayos, perdieron la vida debido a que las cajas donde eran transportados, no tenían suficiente ventilación, además de no contar con agua ni comida.

Probablemente las mascotas se compraron por internet y quedaron varadas en el deposito debido a que China tiene prohibido enviar animales vivos en cajas de cartón, por lo que la empresa involucrada se negó a concluir el envío para evitar violar las leyes de transporte, dejando morir a los animales.

«La falta de comunicación dentro de la compañía y la inconsistencia de la implementación de las regulaciones de transporte llevaron directamente a la tragedia», dijo la activista.

«Por supuesto, tanto los compradores como los vendedores también tienen la responsabilidad», agregó.

La activista y sus colaboradores lograron rescatar a 200 conejos, y 50 perros y gatos que sobrevivieron.

De esos animales la mayoría fueron adoptados y los demás se encuentran enfermos y están siendo tratados.

At least 5,000 #pets were recently found dead in express boxes at a logistics station in Central #China's #Henan Province, according to local animal protection volunteers. https://t.co/2TYpQFSpIl

— People's Daily app (@PeoplesDailyapp) September 29, 2020