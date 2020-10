Muere otro trabajador municipal por covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Adela Hernández.-

Ciudad Madero,Tam.- Otro trabajador del ayuntamiento falleció, víctima de Covid-19 ; se desempeñaba como fotógrafo en la Dirección de Deportes.

Con éste ya suman tres los decesos en la administración municipal de Ciudad Madero por este virus.

Lo anterior fue dado a conocer por el alcalde Adrián Oseguera Kernion, quien lamentó la pérdida de otro colaborador, por lo que pidió a los trabajadores municipales respetar las medidas sanitarias y no confiarse, toda vez que aún hay siete personas de su administración contagiadas.

Comentó que ante esta situación y pese a que con la Fase II ya se contempla el regreso de los funcionarios que fueron enviados a sus casas a resguardo, dijo que por el momento, los seguirán manteniendo en sus hogares, para evitar con ello el riesgo a un contagio mayor.

«En la Fase 2 ya se contempla el regreso de funcionarios, pero primero está la salud, yo no quiero que corran riesgos porque no hay vacuna, el virus sigue presente y yo no los quiero exponer, por lo tanto, hemos decidido que sigan en sus casas, no quiero cargar con eso en mi conciencia, primero es la salud del personal y los maderenses, antes de ponerlos a trabajar, yo los prefiero ver sanos».

Oseguera Kernion recordó que el primer deceso en su administración fue de una empleada del sistema DIF, posteriormente el director del Jurídico y este último en el área de Deportes.