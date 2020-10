NFL establece nuevos protocolos para evitar covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Debido a los numerosos contagios dentro de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), se han establecido una serie de protocolos mejorados para prevenir el covid-19.

Estos protocolos deben seguirlos todos aquellos equipos que han tenido algún caso positivo de covid-19 dentro de su organización.

Hace unos días se informó que los Titans de Tennessee habían registrado 13 casos positivos dentro de su organización, lo que ha obligad a la NFL a tener que aplazar el partido de la cuarta semana de competición, que se tenía previsto para el domingo.

Los protocolos mejorados incluyen dos pruebas diarias: una es la prueba tradicional de PCR (extracción de fluido nasal) y la otra es una prueba POC (punto de atención) que arroja resultados más rápidos.

Todos los empleados de nivel 1 y nivel 2 deben dar negativo en la prueba POC antes de ingresar a la instalación.

Los jugadores y entrenadores deben usar PPE y máscaras en el campo de entrenamiento y todos deben usar guantes, excepto los mariscales de campo, en la mano que lanza. Las reuniones deben ser virtuales y también habrá limpiezas profundas diarias de la instalación.

También se prohíben las reuniones de equipos o jugadores fuera de las instalaciones.

Será el director médico de la NFL, Allen Sills, quien determinará si se deben seguir los protocolos posteriores a la exposición y durante cuánto tiempo.

